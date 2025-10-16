ทอท.เผยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติด 1 ใน 50 ทอ.ที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุดในโลก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แจ้งว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับการจัดอันดับ ให้ติด 1 ใน 50 ท่าอากาศยานที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุดในโลก (Most Connected Airport) จากรายงาน OAG Megahubs 2025 ซึ่งจัดทำโดย OAG (Official Airline Guide) หน่วยงานผู้ให้บริการข้อมูลด้านการบินชั้นนำระดับโลก โดย ทสภ. อยู่ในลำดับที่ 12 ในกลุ่ม Global Airport Megahubs และติดอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในกลุ่ม Top International by region นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง ติดอันดับที่ 22 ในหมวด Low-Cost Carrier Airports Megahubs