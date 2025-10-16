นายกฯ เยือนลาวประชุมหารือร่วมทีมไทยแลนด์ แลกเปลี่ยนความเห็นภาคเอกชนไทย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์ และพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนภาคเอกชนไทยจากบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมทีมไทยแลนด์ ได้แก่ น.ส.จิรัสยา พีรานนท์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้ช่วยทูตทหารบก ผู้ช่วยทูตทหารอากาศอัครราชทูตที่ปรึกษา จากฝ่ายการพาณิชย์ ฝ่ายควบคุมยาเสพติด และฝ่ายความมั่นคง รวมถึงภาคเอกชน
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูต สมาชิกทีมประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชนไทยทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสละเวลาเดินทางมาร่วมการหารือ ซึ่งการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ในฐานะประเทศแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง สะท้อนถึงความสำคัญของลาวสำหรับไทย ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด มีความเกี่ยวโยงกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนา โดยรัฐบาลชุดนี้ ต้องการวางรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงในอนาคต ผ่านการขยายตลาดการค้า การดึงดูดการลงทุนสมัยใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีห่วงโซ่อุปทาน และระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
