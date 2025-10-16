xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +4.77 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 33,202.91 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (16 ต.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,291.46 จุด ปรับขึ้น 4.77 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.37 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 33,202.91 ล้านบาท