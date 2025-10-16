พระราชินี ทรงเตรียมพระองค์ร่วมแข่งกีฬาเรือใบ มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025

นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าว มีต เดอะ เพรส ซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม 222 โซน E4-E5 ราชมังคลากีฬาสถาน กกท. วันนี้ (16 ต.ค.) โดยมี 8 ผู้บริหารสมาคมกีฬา เข้าร่วมแถลงความพร้อม
สำหรับประเทศไทย ต้องยอมรับว่า การเตรียมการต่าง ๆ อาจช้า อย่างที่มีกระแสวิจารณ์ ส่วนสำคัญเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีการตั้งงบประมาณดำเนินการเอาไว้ในปีงบประมาณ 2569 ทำให้กว่าจะได้งบหลักมา การทำงานต่าง ๆ จึงติดขัด ส่วน มาเลเซีย เจ้าภาพครั้งต่อไป ทราบมาว่าเตรียมการคืบหน้าไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งชนิดกีฬา การถ่ายทอด และการเตรียมการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ในช่วง 1 เดือนกว่าหลังจากนี้ ทุกหน่วยงานของไทยจะร่วมใจกันเดินหน้าจัดแข่งขันได้ลุล่วง
สำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่พิเศษมาก ๆ เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมพระองค์ เพื่อแข่งขันเรือใบ คีลโบ๊ท SSL47 ระหว่าง 15-18 ธันวาคม 2568 ที่โอเชียน มารีน่า รีสอร์ท พัทยา ด้วย
สำหรับประเทศไทย ต้องยอมรับว่า การเตรียมการต่าง ๆ อาจช้า อย่างที่มีกระแสวิจารณ์ ส่วนสำคัญเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีการตั้งงบประมาณดำเนินการเอาไว้ในปีงบประมาณ 2569 ทำให้กว่าจะได้งบหลักมา การทำงานต่าง ๆ จึงติดขัด ส่วน มาเลเซีย เจ้าภาพครั้งต่อไป ทราบมาว่าเตรียมการคืบหน้าไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งชนิดกีฬา การถ่ายทอด และการเตรียมการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ในช่วง 1 เดือนกว่าหลังจากนี้ ทุกหน่วยงานของไทยจะร่วมใจกันเดินหน้าจัดแข่งขันได้ลุล่วง
สำหรับซีเกมส์ครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่พิเศษมาก ๆ เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเตรียมพระองค์ เพื่อแข่งขันเรือใบ คีลโบ๊ท SSL47 ระหว่าง 15-18 ธันวาคม 2568 ที่โอเชียน มารีน่า รีสอร์ท พัทยา ด้วย