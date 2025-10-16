xs
ราคาทองครั้งที่ 20 ลดลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 66,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 16:28 น. (ครั้งที่ 20) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 65,200.00 บาท รับซื้อ 65,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 63,793.28 บาท