นายกฯ นำคณะผู้บริหารเยือนลาว ในวาระครบ 75 ปี สถาปนาสัมพันธ์ทูตไทย-ลาว

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายบัวคง นามมะวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ พร้อมคณะฝ่ายลาว อาทิ รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ
การเยือน สปป. ลาว ครั้งนี้ เป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี หลังดำรงตำแหน่ง และเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป.ลาว หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป. ลาว
