รองผู้ว่าฯ กทม. คาดใช้เวลาร่วมเดือน ในการทำคืนทางเข้าที่จอดรถ รพ.วชิระ

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการซ่อมแซมหลุมยุบ ถนนสามเสน เขตดุสิต เมื่อวานนี้ (15 ต.ค.) ว่า เหตุการณ์ผิดปกติใต้ดินค่อนข้างนิ่งแล้ว ส่วนด้านบนถมเติมด้วยทรายหยาบ
ทั้งนี้ มีแผนถมให้สูงขึ้นอีกราว 2 เมตร จากนั้นจะเริ่มรื้ออาคาร สน.สามเสน เสร็จแล้วจะเข้าสู่การคืนผิวจราจร ซึ่งลำดับแรกต้องทำคืนทางเข้าที่จอดรถให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลก่อนซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาร่วมเดือน
ขณะที่ สน.สามเสน นั้น เมื่อรื้อเสร็จ ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อ เพราะยังต้องมีการซ่อมแซมภายในอุโมงค์ด้านล่างอีก โดยจะเริ่มรื้อตึกได้ วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะใช้เวลารื้อตึกลงมากองประมาณ 4-5 วัน และขนซากออกใช้เวลาอีกราวหนึ่งสัปดาห์
