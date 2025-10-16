ลอสแอนเจลิสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังบุกจับผู้อพยพ โต้นโยบายแข็งกร้าวของผู้นำสหรัฐฯ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ว่า เทศบาลนครลอสแอนเจลิส ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการบุกจับผู้อพยพของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง นับเป็นความพยายามครั้งล่าสุดในการตอบโต้นโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ
การประกาศดังกล่าว ซึ่งทางการมักออกในช่วงที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะช่วยจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพที่ไม่มีเอกสารจำนวนมาก และพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายมากที่สุดของสหรัฐฯ
กลุ่มผู้สนับสนุนความเคลื่อนไหวนี้ กล่าวว่า การกวาดจับผู้อพยพในวงกว้าง ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก ไม่มีเป้าหมายเจาะจง และมุ่งเป้าไปยังคนที่พูดภาษาสเปน หรือดูเหมือนชาวฮิสแปนิก พร้อมอ้างว่า ความกลัวที่เกิดจากการบุกจับผู้อพยพ ทำให้ผู้หาเลี้ยงครอบครัวไม่สามารถไปทำงาน และสร้างความลำบากอย่างแท้จริงในชุมชนผู้อพยพ
