"นาท ภูวนัย" เสียชีวิตแล้วในวัย 79 ปี หลังรักษาตัวอาการน้ำท่วมปอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นาท ภูวนัย ตำนานพระเอกรุ่นใหญ่ เสียชีวิตอย่างสงบแล้ว ในวัย 79 ปี หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายเดือนจากอาการน้ำท่วมปอด

ทั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง กับการจากไปของพระเอกรุ่นใหญ่ และยังเป็นผู้กำกับหนัง ข้าราชการ เป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2516-2517