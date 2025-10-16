"นาท ภูวนัย" เสียชีวิตแล้วในวัย 79 ปี หลังรักษาตัวอาการน้ำท่วมปอด

นาท ภูวนัย ตำนานพระเอกรุ่นใหญ่ เสียชีวิตอย่างสงบแล้ว ในวัย 79 ปี หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายเดือนจากอาการน้ำท่วมปอด
ทั้งนี้ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง กับการจากไปของพระเอกรุ่นใหญ่ และยังเป็นผู้กำกับหนัง ข้าราชการ เป็นนักแสดงที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช 2516-2517
