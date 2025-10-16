"บวรศักดิ์" แจงการทำประชามติแก้ รธน.เป็นเรื่องของสภาฯ เว้นแต่ยุบสภาฯ ถือว่าจบ

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย แถลงถึงไทม์ไลน์การจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากรัฐบาลอยู่ไม่ครบจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า จะไปเกี่ยวได้อย่างไร ในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาฯ หากอยู่ในการพิจารณาของกรรมาธิการ (กมธ.) แล้วเกิดเหตุอื่น เช่น เปลี่ยนรัฐบาล สภาฯ ยังสามารถดำเนินเรื่องต่อไป เว้นแต่ถ้ายุบสภาถือว่าจบ แต่รัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไป สามารถขอให้สภาฯ หยิบขึ้นมาพิจารณาได้ภายใน 60 วัน
ส่วนกฎหมายประชามติ ที่ยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาจะมีปัญหาหรือไม่นั้น นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า อย่าไปบังอาจคาดเดา เราไปเดาไม่ได้ เพราะเป็นพระราชอำนาจ
ทั้งนี้ หากใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2564 ไทม์ไลน์จะเร็วขึ้น แต่ถ้าใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2 ) ที่จะครบกำหนดเวลา 90 วัน ในการทูลเกล้าฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ไทม์ไลน์จะเปลี่ยน และจะทำประชามติได้เร็วขึ้น 1 เดือน ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล แต่รัฐบาลจะสนับสนุน
