สหรัฐฯ ร้องแพ่งริมทรัพย์ Prince Group อาณาจักรโกงสกุลเงินดิจิทัลของกัมพูชา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นคำร้องทางแพ่ง เพื่อริบทรัพย์เป็นบิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 127,271 บิตคอยน์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญ (487,950 ล้านบาท) และตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง ปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) อาณาจักรธุรกิจของกัมพูชาว่าเป็นผู้บงการแผนการหลอกลวงคริปโตเคอร์เรนซี หรือ สกุลเงินดิจิทัล ครั้งใหญ่ ซึ่งพัวพันกับค่ายกักกันบังคับใช้แรงงานด้วย
นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วินเซนต์” (Vincent) อายุ 37 ปี สัญชาติสหราชอาณาจักรและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) หรือ ปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่ในกัมพูชา เขาถูกตั้งข้อหาฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางออนไลน์และการฟอกเงิน
