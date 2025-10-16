เกาะทะลุสุดปลื้ม! ลูกเต่ากระ 97 ตัว รังที่ 23 ปลอดภัย อัตราการรอด 74%

นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เผยข่าวดีอีกครั้ง หลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) รายงานไข่เต่ากระ รังที่ 23 ได้ฟักตัวบนเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยลูกเต่ากระฟักออกมาแล้วทั้งหมด 97 ตัว จากไข่ทั้งหมด 131 ฟอง คิดเป็นอัตรารอด 74%
รังเต่ากระดังกล่าวเป็นรังที่แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 และฟักออกเป็นลำดับที่ 23 ในฤดูกาลนี้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ได้ร่วมกันลาดตระเวนและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่า มีไข่เสีย 29 ฟอง ลูกเต่าตายแรกเกิด 1 ตัว และตายโคม 4 ตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยามได้นำลูกเต่ากระทั้งหมดไปอนุบาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและป้องกันรังเต่าที่เหลือในพื้นที่
การดูแลและอนุรักษ์เต่าทะเลในครั้งนี้สอดคล้องกับพระดำริและนโยบายของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของไทย โดยเฉพาะแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
เต่ากระเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และยังอยู่ในบัญชีของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ประเภทบัญชี 1 ซึ่งหมายความว่าห้ามการค้าโดยเด็ดขาด การฟักไข่ที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้จึงถือเป็นความหวังสำคัญในการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในน่านน้ำไทย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างยั่งยืน.