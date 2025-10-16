xs
ราคาทองคำครั้งที่ 16 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 66,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.00 น. ครั้งที่ 16 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,853.92 บาท