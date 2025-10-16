“ไอซ์”ตอบกลับ“กัน จอมพลัง”ยันการเมืองสกปรกจริง ไม่เชื่อลองถาม“ธรรมนัส”ได้

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตอบโพสคุณกัน ที่ตามหาไอซ์มา 2 วัน
การเมืองมันสกปรกจริงๆค่ะ ไอซ์ทำงานมา 2 ปี กว่าแม้จะยังเจอไม่ครบทุกรูปแบบ แต่ไอซ์ยืนยันได้ว่าสกปรกจริง ไม่เชื่อพี่กันลองถามคุณธรรมนัสได้ คนนั้นน่าจะมีประสบการณ์เยอะ เพราะเค้าอยู่มานาน เปลี่ยนมาหลายพรรค ได้เป็นรัฐบาลแทบทุกยุค เป็นคนเก่งที่รู้ทิศทางลมดีและบริหารจัดการงบประมาณเก่งมากค่ะ ได้คุมกระทรวงเกษตรเรื่อยมา งบประมาณก็มันจะไปปรากฏในพื้นที่ของ สส. ที่เป็นเครือข่ายไม่รู้ทำยังไง แต่เก่งมาก แต่กี่ปีๆ เกษตรกรก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ได้
ไม่ได้มีความนัยอะไรแอบแฝง ตรงไปตรงมามากๆเลยค่ะที่อยากให้ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจ เพราะเห็นว่าพี่กันสนิทกับคุณธรรมนัสมากจริงๆ เลยอยากให้ช่วยกันกระทุ้ง ช่วยส่งเสียง เพราะที่ผ่านมาพี่กันเอาใจใส่เรื่องกัมพูชามาโดยตลอด ไอซ์เห็นแล้วเอาใจช่วยเสมอมา
แต่เราจะไม่มีวันจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้สำเร็จหรอกค่ะ ถ้ารัฐบาลไม่ตีไปที่หัวใจของกัมพูชา คือ ”เรื่องสแกมเมอร์“ เรื่องสำคัญที่คุณธรรมนัสถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวการใหญ่ ถูกกล่าวหาว่ามีสายสัมพันธ์ ปรากฏรูปว่าได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและยังไม่ได้ชี้แจง สังคมต้องจับตา
ผู้ติดตามจำนวนมากในเพจคุณกัน หลายคนอาจเคยสูญเสียเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์จนเกือบจบชีวิต มันจะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่มาก คนที่ถูกหลอกเงินมาสนับสนุนคุณกัน แต่คนที่เป็นตัวการใหญ่ที่สนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์ให้เดินสะดวก กลายเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณกันที่สุด ..
ไอซ์มีความเป็นห่วงจากใจจริง ว่าพี่กันอยากแก้ปัญหาชายแดนแต่อาจจะไปไม่ถูกทาง เพราะตัวปัญหามันอาจจะอยู่ใกล้ตัวพี่มากกว่าที่พี่คิด หรือไม่ .. และถ้าเรายังไม่จัดการตรงไปตรงมาที่ต้นตอ ประเทศชาติที่เรารักจะเสียหายไม่มีวันจบสิ้น
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ที่พี่กันโดนยกเลิกงาน แล้วขาดรายได้ 600,000 บาท 😭
ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา พี่กันได้รับบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ ? สามารถที่จะเอามาถัวเฉลี่ยกันได้ไหม ไอซ์คงไม่มีปัญญาหาเงินมาคืนให้ได้ แต่พี่กันสามารถแปะเลขบัญชีเหมือนที่เคยทำตลอดมา ไอซ์เชื่อว่ามีคนอยากสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอีกเยอะ 🙏🏻
ปล. ขออภัยที่เมื่อวานไม่ได้มาตอบทุกโพสต์นะคะ ไม่แน่ใจว่าจะต้องติดต่อไปทางช่องทางไหน เมื่อวานก็วุ่นวายกับเรื่องรัฐธรรมนูญในสภาทั้งวัน ถ้าทำอะไรให้ไม่สบายใจต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะ พี่อย่าเอาทัวร์มาลงไอซ์นะ กลัวแล้วค่ะ ตอนนี้ใครมีเรื่องกับพี่กันไม่ได้เลยจะโดนถล่มหนักมาก บางทีถึงกับมีขบวนการตามล่าตัวมาทำร้ายร่างกาย ไอซ์ไม่อยากพบเจอชะตากรรมแบบนั้น ทุกวันนี้ก็แทบเอาชีวิตไม่รอดแล้ว 😔🙏🏻
— — —
โพสต์ที่คุณกันเคยขอรับบริจาค อาจจะรวบรวมทั้งหมดไม่ไหวค่ะเยอะมาก
7/6/2025
ต้องการทราย 15 รถ10 ล้อและกระสอบ https://www.facebook.com/share/14G6UXUj6sn/
8/6/2025
ซื้อทรายทำบังเกอร์
https://www.facebook.com/share/1EuhUEwPkv/
9/6/2025
ส่งรถแม็คโครเล็กของมูลนิธิไปบุรีรัมย์ สนใจบริจาคได้
https://www.facebook.com/share/1FuksouEct/
9/6/2025
ต้องการยางรถเก่าอีก 3000 เส้นสำหรับทำบังเกอร์
https://www.facebook.com/share/16yt2nSy6V/
11/6/2025
เปิดจุดรับล้อยางเก่า เพื่อทำบังเกอร์
https://www.facebook.com/share/1MJSy1kitj/
12/6/2025
รับยางเก่า
https://www.facebook.com/share/16fALcA644/
14/6/2025
ต้องการยางเก่าอีก 5000 เส้นเพื่อสนับสนุนอาวุธลับของไทยใช้สู้ผู้รุกราน
https://www.facebook.com/gunjompalang1/posts/1324429849243729
15/6/2025
สนับสนุนมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ สู้ภัยผู้รุกรานเตรียมพร้อมชายแดน 2048389662 กสิกร จัดหาชุดเกราะให้นักรบอีกหน่วยทำถนนลำเลียง ทำบังเกอร์และทำอีกหลายอย่างมากๆครับ
https://www.facebook.com/share/1BvimAB56Y/
16/6/2025
ต้องการยางเก่าอีกมากใครมีส่งให้ผมที่วัดลาดปลาเค้า กทม
https://www.facebook.com/share/14Ex6ChFdv9/
19/6/2025
ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ กันจอมพลัง เสริมความแข็งแกร่งชายแดน สร้างถนนลำเลียงปืนใหญ่ จัดชุดเกราะให้นักรบอีก90ชุด
บัญชี 2048389662 กสิกร
https://www.facebook.com/share/1ByvhMBuGE/
21/6/2025
ร่วมสนับสนุนจัดทำบังเกอร์ปูนกันกระสุนบึ้มของผู้รุกรานป้องกันชีวิตเจ้าหน้าที่
https://www.facebook.com/share/16dvZwtnxX/
22/6/2025
หาท่อคอนกรีต สุรินทร์
https://www.facebook.com/reel/1656780389042505
23/6/2025
ต้องการยางเก่าทำบังเกอร์ให้เจ้าหน้าที่ชายแดน
https://www.facebook.com/share/1GW1B3YJsh/
26/6/2025
สร้างบังเกอร์ สนใจบริจาคได้
https://www.facebook.com/share/r/1MMDZRXxg8/
28/6/2025
สนับสนุนมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้สู้ภัยผู้รุกรานชายแดน บัญชี 2048389662 กสิกร สร้างสะพาน สร้างถนนลำเลียง
https://www.facebook.com/share/175uN75hDk/
1/7/2025
ผมต้องการซื้อกล้องบอดี้แคมแบบมี GPS ใครมีของทักเอาหลายตัวผมจะเอาไปให้ทหาร ตำรวจ ตชด
https://www.facebook.com/share/16gVHkvzv6/
3/7/2025
ขอพลังFCช่วยผมหาด่วน ผมต้องการช่างทำรอกลำเลียงอย่างดีที่ศรีสะเกษ
https://www.facebook.com/share/16kxqWJGBX/
4/7/2025
ชายแดนศรีสะเกษ สนใจบริจาคได้
https://www.facebook.com/share/r/1AhmJ9Lj12/
5/7/2025
ต้องการกล้องบอดี้แคม
https://www.facebook.com/share/r/1C4Z9QCKq1/
5/7/2025
ด่วนต้องการรถ ATV 3 คัน
https://www.facebook.com/share/1CQxf8yxfP/
6/7/2025
ช่วยมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ทำถนน ทำรอกลำเลียง ทำสะพาน จัดเกราะรุ่นใหม่ กล้องบอดี้แคมให้ชายแดน 2048389662 กสิกร
https://www.facebook.com/share/1L4cq6kbJC/
7/7/2025
ต้องการรถ ATV 3 คัน
https://www.facebook.com/share/16hUxU7538/
8/7/2025
ให้เงินทหารไทย อดทนยั่วยุได้ สนใจบริจาคได้
https://www.facebook.com/share/r/16LTezesZF/
9/7/2025
ทำถนนที่บุรีรัมย์ ตชด. สนใจบริจาคได้
https://www.facebook.com/share/r/1Aw4tytdqA/
10/7/2025
สนับสนุนมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ทำห้องน้ำหลายห้อง ทำหลุมหลบภัยอย่างดีหลายจุดที่ ปราสาทตาเมือนธมได้ที่ 2048389662 กสิกร
https://www.facebook.com/share/15oxUMHQFk/
11/7/2025
รถ ATV สนใจบริจาคได้
https://www.facebook.com/share/r/1CByV8tXbe/
11/7/2025
คลิปสร้างบังเกอร์ รับบริจาค
ต้องการยางเก่าเยอะมากสำหรับทำบังเกอร์หลบภัย
https://www.facebook.com/share/1AkQvXZHmA/
13/7/2025
คลิปสร้างบังเกอร์ รับบริจาค
https://www.facebook.com/share/r/19N9rGpZig/
14/7/2025
คลิปสร้างบังเกอร์ รับบริจาค
https://www.facebook.com/share/r/16k5UkTk8m/
15/7/2025
คลิปสร้างบังเกอร์ รับบริจาค
https://www.facebook.com/share/r/16ap8z3Urg/
17/7/2025
ร่วมสนับสนุนมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ กสิกร 2048389662 ช่วยสร้างชายแดนไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับมือผู้รุกรานขอบคุณทุกคนที่ช่วยไปด้วยกันครับ
https://www.facebook.com/share/16hMnepyH5/
20/7/2025
วันนี้ผมมาทดสอบความแข็งแกร่งกระเช้าปั้นจั่นแบบอัตโนมัติระยะทางเกือบ 200 เมตรที่ผมทำให้ทหารชายแดนใช้ลำเลียงกำลังพลและเสบียง ผมได้เข้าทดสอบด้วยตนเองเพื่อให้ทุกคนได้เห็นและมั่นใจว่ามันแข็งแกร่งจริงๆซึ่งคำตอบคือมันแข็งแรงจริงๆแต่นี่ยังไม่เสร็จยังต้องพัฒนาต่ออีก ถ้ากระเช้าเสร็จทหารจะไม่ต้องเดินแบกน้ำอาหารบนทางชั้นมากๆอีกต่อไปจากที่ต้องขนของทั้งวันจะเหลือเวลาเพียงไม่กี่นาทีและหากเกิดเหตุจะส่งคนเข้าไปช่วยก็ง่ายหากมีคนเจ็บเราจะเอานั่งกระเช้าออกมารักษาได้ทันทีเพิ่มโอกาสให้พวกเค้ากลับไปเจอครอบครัวมากขึ้น ท่านใดอยากสนับสนุนการพัฒนาเชิญได้ที่มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ได้เลยครับผม
https://www.facebook.com/share/15ci5DK4tM/
20/7/2025
ทุกท่านสามารถสนับสนุน น้ำมันเครื่องจักรทำบังเกอร์ ทำถนน ทำกระเช้าให้ชายแดนไปกับเราได้ที่ 2048389662 กสิกร
มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
https://www.facebook.com/share/1BeApcgfaD/
21/7/2025
จัดของสร้างที่นอนใหม่อย่างดีกับเบอร์ปูนสำหรับต่อสู้มูลค่าเกือบ 600000 ให้ทหารพรานที่สุรินทร์เรียบร้อย หลังผมเดินทางไปที่ฐานเห็นเพิงพักเป็นสังกะสีมือ2ล้อมด้วยตาข่ายเขียวสภาพไม่มั่นคง ส่วนบังเกอร์ก็เป็นไม้ที่ดูไม่แข็งแรง ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นปูนและแผ่นเมทัลชีทมือ1อย่างดี ได้นอนดีปลอดภัยก็มีแรงไปสู้ต่อ สำหรับท่านใดที่อยากร่วมสมทบสามารถไปที่มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ได้เลยครับผม
https://www.facebook.com/share/16oYFz7DNz/
25/7/2025
ต้องการซื้อมุ้งให้เด็กหลายร้อยคนที่นอนหมอนและของใช้แปลงสีฟันสบู่ยาสระผมให้ผู้อพยพนับพันขยายงบเพิ่มเป็นเจ็ดแสน ใครเอาด้วยมา 2048389662 กสิกร มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้
https://www.facebook.com/share/1CCZfxfSHG/
26/7/2025
เปิดศูนย์รับของใช้อาหารแห้งที่ตลาด อตก กรุงเทพ
https://www.facebook.com/share/19WRKnWGFq/
27/7/2025
ขอวอดำ100ตัว
https://www.facebook.com/share/1Asge2WUum/
26/7/2025
สั่งเกราะกันกระสุนไรเฟิล 350 ชุดงบ 2ล้านกว่า เป้าหมาย 1000 ชุดใครเอาด้วยมา 2048389662 มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้
https://www.facebook.com/share/1DjySJvZUb/