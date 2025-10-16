"นาท ภูวนัย"อดีตพระเอกดังจากไปอย่างสงบ ด้วยวัย 79 ปี

ตู่ จารุศิริ ภูวนัย ลูกสาวของนาท ภูวนัย อดีตพระเอกชื่อดัง วัย 79 ปี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง กราบลาพ่อที่รักที่สุดในโลก รักพ่อมากนะคะนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่า “ไม่มีอีกแล้ว พ่อที่รักที่สุด หนูรักพ่อมาก ๆ นะคะ”
นาท ภูวนัย มีชื่อจริงว่า อุดมพร คชหิรัญ นอกจากเป็นนักแสดงแล้ว ยังมีงานประจำเป็นข้าราชการ ซึ่งตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยช่วงที่เป็นนักแสดงเคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ปี 2516-2517 จากเรื่อง “ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ” คู่กับ ภาวนา ชนะจิต และ ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์