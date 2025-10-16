xs
คปท.บุกสถานทูตกัมพูชา จี้นำชาวกัมพูชาออกไปจากแผ่นดินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เดินทางมาชุมนุมที่สถานทูตกัมพูชา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชานำประชาชนกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทย