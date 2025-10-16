ผู้นำไทย - ลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยน MOU

วันนี้ (16 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - ลาว จำนวน 1 ฉบับ และพิธีส่งมอบความช่วยเหลือจากฝ่ายไทยแก่ฝ่ายลาว รวม 4 รายการ ดังนี้
.
1) บันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) กับ ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมแห่ง สปป.ลาว
2) การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติด ไทย–ลาว จำนวน 10 ล้านบาท
3) ส่งมอบ เซรุ่มแก้พิษงู มูลค่า 875,000 บาท
4) ส่งมอบ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพแรงงาน สปป.ลาว มูลค่า 1,495,930 บาท
5) ส่งมอบความช่วยเหลือทางวิชาการ งานออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบประปาระยะที่ 2 ใน สปป.ลาว มูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท
การลงนามในบันทึกความเข้าใจและส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทย - ลาว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน