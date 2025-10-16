ปภ.เผยเหลือพื้นที่น้ำท่วม 15 จังหวัด กำชับจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย เยียวยา ปชช.

วันนี้ (16 ต.ค.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 15 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในส่วนของการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ปภ. กำชับจังหวัดเร่งประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวม 15 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม อุบลราชธานี อุดรธานี และฉะเชิงเทรา กินพื้นที่ 75 อำเภอ 505 ตำบล 2,956 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม 116,762 ครัวเรือน 388,918 คน และมีผู้เสียชีวิต 10 ราย (พิษณุโลก 1 ราย พิจิตร 1 ราย และพระนครศรีอยุธยา 8 ราย) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยลงพื้นที่เพิ่มเติม
สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เน้นย้ำให้จังหวัดเร่งประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์และการคาดการณ์สภาวะอากาศ พบว่าในระยะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้า อาทิ ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด เพิ่มสูงขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอฝากให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เสียบปลั๊กไฟหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่ตัวหรือมือเปียก หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ขอให้สวมใส่รองเท้า ไม่เดินเท้าเปล่าลุยน้ำโดยเด็ดขาด และหลีกเลี่ยงการเดินใกล้เสาไฟฟ้าเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดได้ ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง Line Official Account “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อผ่าน Line ID @1784DDPM และทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือต่อไป