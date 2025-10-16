“วรงค์”เชื่อการร่าง รธน.ใหม่ทั้งฉบับ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ หวั่นนำประเทศไปสู่วิกฤติ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #รัฐธรรมนูญจะนำไปสู่วิกฤติ
ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลก ที่รัฐธรรมนูญ2560 ซึ่งผ่านประชามติจากประชาชน 16 ล้านเสียง กำลังถูกทำลาย ด้วยข้ออ้างต่างๆนาๆ
การที่รัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการ การแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปทำประชามติ จะมีขอสังเกตดังนี้
1.โดยปกติแล้ว สิ่งที่ผ่านประชามติถือว่า เป็นการใช้อำนาจประชาชนโดยตรง ต้องไม่มีการทำลายผลประชามติ แต่ครั้งนี้จะถือว่า อะไรที่ผ่านประชามติสามารถทำลายได้
2.การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ถือว่าเป็นการร่างใหม่ ไม่ใช่เป็นการแก้ไข การพูดว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงเป็นการใช้คำพูดหลอกประชาชน
3.โดยปกติแล้วส.ส. และส.ว. เป็นผู้มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนประชาชน แต่คนเหล่านี้ไม่ยอมทำหน้าที่ แต่จะไปมอบภาระให้ส.ส.ร. ที่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนตามรัฐธรรมนูญ(สมควรลดสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการส.ส./ส.ว.)
4.บางคนอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาจากการรัฐประหาร แต่รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นหนักกว่าคือ ทหารของประเทศศัตรูร่างให้ แทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ประเทศญี่ปุ่นก็พัฒนาได้ดี
5.สิ่งที่นักการเมืองกลัวคือ การตรวจสอบที่เข้มข้นของรัฐธรรมนูญ2560 ทั้งเรื่องจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการยุบพรรค การตัดสิทธิ์คนทุจริต ผิดจริยธรรม แต่ไม่กล้าแก้ไขเอง จึงยืมมือส.ส.ร.มาดำเนินการให้ ตราบใดที่เราได้นักการเมืองที่ไม่มีสำนึก ต่อให้ร่างใหม่กี่รอบ ประเทศก็จะเจอปัญหาแบบนี้
รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด ควรมีความศักสิทธิ์ ถ้ามีประเด็นใดมีปัญหา ก็ควรแก้ไขรายมาตรา เพื่อให้ประชาชนรับรู้ แต่การร่างใหม่ทั้งฉบับ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และถูกยัดใส่ ระวังจะนำประเทศไปสู่วิกฤติตามมา