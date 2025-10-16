มทภ.1 ลงพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว สำรวจพื้นที่ก่อสร้างบังเกอร์-หลุมหลบภัย

พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อสำรวจและพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับการก่อสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กกล.บูรพา เพื่อให้คณะทำงานโครงการสนับสนุน "กองทุนหทัยทิพย์" กองทัพบกได้วางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและเป็นไปตามความประสงค์ของกองทุนฯ
โดย กกล.บูรพา ได้รับการสนับสนุนให้สร้างและปรับปรุงที่มั่นกำบัง (บังเกอร์) ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหาร จำนวน 72 แห่ง และหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน ขนาดความจุ 40 คน จำนวน 6 แห่ง โดยในห้วงแรกจะเร่งดำเนินการสร้างบังเกอร์ จำนวน 10 แห่ง และหลุมหลบภัย จำนวน 2 แห่ง จากพระเมตตาของ "สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่บ้านหองจาน