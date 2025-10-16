บขส.เปิดให้บริการเดินรถโดยสาร เส้นทางขอนแก่น -นครหลวงเวียงจันทน์

บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ ผู้ประกอบการ สปป.ลาว เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 5 เส้นทางขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-สปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เส้นทางขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ มีระยะทาง 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 180 บาท ใช้รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 42 ที่นั่ง ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) เที่ยวไปรถออกจากขอนแก่น เวลา 08.15 น. ส่วนเที่ยวกลับรถออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 14.45 น.
ทั้งนี้ บขส. มีแผนจัดการเดินรถเส้นทางขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ เชื่อมสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและท่องเที่ยว ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายและกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนสองฝั่งโขงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดย สปป.ลาว ใช้รถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) จำนวนไม่เกิน 25 ที่นั่ง ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) เที่ยวไปรถออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ เวลา 08.15 น. ส่วนเที่ยวกลับรถออกจากขอนแก่น เวลา 15.00 น.