CSI LA เผยข้อมูลตึกหรูใจกลางกรุงพนมเปญ แหล่งฟอกเงินจากทั่วโลก

เพจ CSI LA เปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์กลางกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พร้อมระบุว่า ฟอกเงินผ่าน “ตึกหรู” ใจกลางพนมเปญ!
เงินสกปรกจากแก๊ง Call Center และ Scam Compound ของกลุ่ม Prince Group ที่ได้มาจากการหลอกลวงคนทั่วโลก ถูกนำมาฟอกให้ดู “สะอาด” ผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์และธนาคารในเขมร
รายงานระบุว่า เงินหลอกลวงเหล่านี้
• ถูกส่งผ่าน Prince Bank และบริษัทในเครือ
• ลงทุนสร้าง ตึกหรู โครงการคอนโด และโรงแรมระดับ 5 ดาว
• ปะปนกับเงินลงทุนจากต่างชาติ ให้ดูเหมือน “ถูกกฎหมาย”
นี่คือหนึ่งใน “เครื่องจักรฟอกเงิน” ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเบื้องหลังความหรูหราในพนมเปญ — อาจเป็นน้ำตาของเหยื่อทั่วโลกที่ถูกหลอกจนหมดตัว
คำถามคือ…
รัฐบาลเขมรจะยังทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปอีกนานแค่ไหน รัฐบาลไทยทำอะไรอยู่