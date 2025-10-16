กทม.เตรียมรื้อ สน.สามเสน เดินหน้าตามสเต็ป คืนผิวจราจรตามลำดับ

เย็นวานนี้ (15 ต.ค.) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการซ่อมแซมหลุมยุบถนนสามเสน เขตดุสิต โดยความคืบหน้า ณ ขณะนี้ เหตุการณ์ผิดปกติใต้ดินค่อนข้างนิ่งแล้ว ด้านบนถมเติมด้วยทรายหยาบ แผนคือถมให้สูงขึ้นอีกราว 2 เมตร จากนั้นจะเริ่มรื้ออาคาร สน.สามเสน เสร็จแล้วจะเข้าสู่การคืนผิวจราจร ซึ่งลำดับแรกต้องทำคืนทางเข้าที่จอดรถให้กับ รพ.วชิรพยาบาลก่อน คาดว่าจะใช้เวลาหลักเดือน
ด้าน สน.สามเสน เมื่อรื้อเสร็จแล้วต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรต่อ เพราะยังต้องมีการซ่อมแซมภายในอุโมงค์ด้านล่างอีก อาจต้องใช้เวลาเพิ่ม โดย 22 ต.ค. 68 น่าจะเริ่มรื้อตึกได้ ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะใช้เวลารื้อตึกลงมากองประมาณ 4-5 วัน และขนซากออกใช้เวลาอีกราวหนึ่งสัปดาห์
สำหรับฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา และเกิดน้ำขังในหลุมยุบ ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี เพราะจะได้เห็นว่าน้ำไม่ได้รั่วซึมลงข้างล่าง
“เดินหน้าทำทีละอย่าง หากทำทุกอย่างพร้อมกัน อันตราย ทุกอย่างต้องยึดความปลอดภัยเป็นที่ตั้งตามที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ย้ำอยู่เสมอ” รองผู้ว่าฯ วิศณุ กล่าว
ในการนี้ นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล