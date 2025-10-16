xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,950 บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.30 น. ครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,747.80 บาท