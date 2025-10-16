กกล.ผาเมือง ปะทะแก๊งยาเสพติดเชียงใหม่ ยึดยาบ้า 2 แสนเม็ด

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการเฝ้าตรวจเพื่อป้องกัน และสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณช่องทางเขาหัวนก ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำนวนประมาณ 3 - 4 คน เดินแบกกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง หน่วยจึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเรา ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 10 นาที ผลการปะทะฝ่ายเราปลอดภัย หน่วยจึงจัดชุดปฏิบัติการ เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ วางกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ และได้ทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง จำนวน 2 เป้ ซึ่งภายในบรรจุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวนประมาณ 200,000 เม็ด
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน กรณีไทย-กัมพูชา โดยคาดการณ์ว่ากำลังทหารจะถูกระดมไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งยาเสพติดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป
สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่ 1 ต.ค.68 ถึงปัจจุบัน หน่วยสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 13 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 19 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 2,850,663 เม็ด, เฮโรอีน 1.04 กิโลกรัม, ไอซ์ 245 กิโลกรัม จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งหากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าว ถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 673.6 ล้านบาท (673,639,450 บาท)