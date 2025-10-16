นายกฯ เดินทางถึง สปป.ลาว แล้ว เตรียมหารือเต็มคณะกระชับสัมพันธ์

วันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายบัวคง นามมะวง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ พร้อมคณะฝ่ายลาว ให้การต้อนรับ
การเยือนครั้งนี้ เป็นการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี ภายหลังดำรงตำแหน่ง และเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป.ลาว โดยมีภารกิจสำคัญ อาทิ การหารือเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และการเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและพิธีส่งมอบความช่วยเหลือ สปป. ลาว