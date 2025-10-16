xs
เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 200 บ. รูปพรรณขายออก 65,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.02 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,596.20 บาท