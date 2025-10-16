นายกฯ รับเครื่องหมาย“ปีกเหินเวหา” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ก่อนออกเดินทางเยือน สปป.ลาว

วันนี้ (16 ต.ค.) เวลา 07.15 น. พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ “ปีกเหินเวหา” ให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการบินแก่ ทอ. และประเทศชาติโดยส่วนรวม
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเริ่มปฏิบัติภารกิจการบิน “หัวใจติดปีก” สนับสนุนทีมแพทย์มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ทำภารกิจ “ไฟลท์บุญ ไฟลท์ชีวิต” ไปแล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่า 200 ชีวิต จนเคยได้รับปีกกิตติมศักดิ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย
หลังเสร็จสิ้นพิธี นายกฯ และคณะ ได้ออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ