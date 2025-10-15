"ก่อแก้ว"ซัด ส.ว.สีน้ำเงินแสดงอภินิหารไม่ลงคะแนนร่าง รธน.เพื่อไทย คาดมีใครชักใยสั่งสอนพรรค

นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะร่างของพรรคเพื่อไทย ในประเด็นเรื่อง “การสรรหา ส.ส.ร.” ถือว่ามีความเป็นกลาง และเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ที่สุดในทางปฏิบัติ
แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือ เพียงแค่การพิจารณาใน วาระที่ 1 ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการรับหลักการ ว่าจะรับร่างไหนไปพิจารณา เท่านั้น ส.ว.สีน้ำเงินกลับแสดง “อภินิหาร” ด้วยการไม่ลงคะแนนให้กับร่างของพรรคเพื่อไทย ทั้งที่ทุกพรรคการเมืองมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะ “รับหลักการทั้ง 3 ร่างไว้ก่อน” เพื่อไปหารือและปรับในชั้นกรรมาธิการ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด (จะเป็นเพราะอดีตรัฐบาลเพื่อไทยเคยผลักดันอย่างจริงจังในการดำเนินคดี “ฮั้ว ส.ว.” หรือมีใคร “กดปุ่ม” สั่งการอยู่เบื้องหลังเพื่อสั่งสอนพรรคเพื่อไทย)
ผมยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่อาจมองข้ามได้เด็ดขาด เพราะมันเป็นสัญญาณอันตรายต่อความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ และสะท้อนให้เห็นว่า หากยังเป็นเช่นนี้ วาระที่ 2 และ 3 จะต้องมีปัญหาแน่นอน
ที่สำคัญที่สุด พรรคประชาชน ในฐานะผู้ร่าง MOA ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการเมืองในการโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องตระหนักถึงสถานการณ์นี้ และควรเร่งดำเนินการบางอย่างเพื่อ “กระชับ MOA” ให้มีผลในทางปฏิบัติจริง อย่านิ่งเฉยเหมือนทุกครั้งเหมือนที่ผ่านมา ในหลายๆกรณี จนถูกมองว่านอกจากเป็นนั่งร้านแล้ว ยังเป็นสารฟอกขาวอีกด้วย
อย่าปล่อยให้ MOA กลายเป็นเรื่องลวงโลก เพราะถูกเขาหลอก จนทำให้พรรคประชาชนต้องกลายเป็นจำเลยของสังคมครับ