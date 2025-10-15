xs
พท.เผยร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยถูกตีตก โดย สว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทย ถูกตีตก โดย สว. แต่เจตนารมณ์แก้รัฐธรรมนูญต้องไปต่อ พร้อมโหวตร่างพรรคประชาชน เป็นร่างหลัก เพื่อรักษาหลักการ สสร.ยึดโยงกับประชาชน