มทภ.2 ตรวจเยี่ยมแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ย้ำทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี เสียสละ

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจความพร้อมของหน่วย พบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า ในการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้แสดงความชื่นชมในความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความเสียสละของกำลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
“ทหารทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นทหารอาชีพ ขอให้เชื่อมั่นในภารกิจที่รับผิดชอบ ว่าทุกสิ่งที่ทำ เพื่อความสงบสุขของประเทศ และพี่น้องประชาชน”
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายรักษาความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท และยึดมั่นในวินัยทหาร พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า
“กำลังพลทุกนาย คือ กำลังสำคัญของกองทัพ ขอให้ภูมิใจในภารกิจที่ได้ทำเพื่อชาติ เพราะตราบใดที่พวกเรายังคงยืนหยัดทำหน้าที่ ก็ไม่มีใครสามารถรุกล้ำ
อธิปไตยไทยได้”