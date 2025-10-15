กทม.สำรวจอาคารในพื้นที่เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มความสะดวกการดำเนินการด้านต่างๆ

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนที่ฐาน ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้บริหารสำนักดิจิทัล ผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และผู้แทนสำนักการคลัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พูดคุยถึงเรื่องการสำรวจข้อมูลจำนวนอาคารและการใช้งานอาคารทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ในระบบ GIS ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีอาคารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและระบุการใช้ประโยชน์ของอาคาร และบางส่วนมีอาคารที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและไม่ทราบการใช้ประโยชน์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการเร่งรัดให้จัดทำ Model ทางเลือกการสำรวจอาคารที่ไม่เชื่อมโยงข้อมูลและไม่ทราบการใช้ประโยชน์ภาพรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และแบบแยกพื้นที่เป็นกลุ่มเขต เพื่อจะได้วิเคราะห์ในการพิจารณาดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและระบุการใช้ประโยชน์อาคารครบถ้วนทุกอาคาร ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ครอบคลุมมากขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ ให้สำนักดิจิทัลเร่งแก้ไขรูปแบบการแนบเอกสารการขอใบอนุญาตก่อสร้างในระบบศูนย์คำขอ (BMA OSS) ให้ใช้งานได้ง่ายต่อการยื่นและแนบไฟล์เอกสาร จากนั้นให้มีการกำหนดจัดประชุมเขตซักซ้อมการใช้ระบบกับหัวหน้าฝ่ายโยธา 50 เขต โดยรองปลัดฯ ไทวุฒิ เป็นประธานการประชุมต่อไป