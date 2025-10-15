xs
หุ้นไทยปืดตลาดบวก 20.31 จุด มูลค่าซื้อขาย 46,484.63 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดที่ระดับ 1,286.69 จุด ปรับขึ้น 20.31 จุด หรือ 1.60% มูลค่าซื้อขาย 46,484.63 ล้านบาท