xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 23 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,500 บ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.04 น. ครั้งที่ 23 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,308.16 บาท