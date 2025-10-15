นายกฯ เตรียมเยือน สปป.ลาว พรุ่งนี้ กระชับความสัมพันธ์ 75 ปี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเยือน นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 ตามคำเชิญของ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว
โดยช่วงเช้าจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ จากนั้น นายกฯ ทั้งสองประเทศจะร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ 1 ฉบับ และพิธีส่งมอบความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว 4 รายการ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว พร้อมพบหารือกับข้าราชการทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทย เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศในอนาคต