กรมอุทยานฯ เตือน​ นทท.งดใช้ครีมกันแดดมีสารเคมีอันตรายต่อปะการัง ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 1 แสน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้งดใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีอันตรายต่อปะการัง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อป้องกันการทำลายระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า เพื่อให้การท่องเที่ยวทางทะเลควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมฯ จึงออกประกาศควบคุมการใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีอันตราย 4 ชนิด ได้แก่ Oxybenzone, Octinoxate, 4-Methylbenzylid Camphor และ Butylparaben โดยสารเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปะการัง ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ขัดขวางการสืบพันธุ์ และเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะปะการังฟอกขาวจนตายในที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่เปราะบาง กรมอุทยานฯ จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเลือกใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ระบุว่า "Reef Safe" หรือ "Reef Friendly"
นอกจากนี้ อธิบดีกรมอุทยานฯ ยังขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ได้แก่ หลีกเลี่ยงการสัมผัส เหยียบ หรือจับต้องปะการัง รักษาระยะห่างจากปะการังอย่างน้อย 2 เมตร ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในทะเล ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สำหรับบทลงโทษ ผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรามาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท โดยกรมอุทยานฯ ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งดำเนินการตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างยั่งยืน