เศรษฐกิจ
ราคาทองคำครั้งที่ 18 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 65,600 บ.
เผยแพร่:
15 ต.ค. 2568 16:12
ปรับปรุง:
15 ต.ค. 2568 16:12
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.34 น. ครั้งที่ 18 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,399.12 บาท