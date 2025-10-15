กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี แถลงตรวจยึดยาบ้าในพื้นที่หนองคาย 1 ล้านเม็ด

พันเอก ภาษิต ประภาพักตร์ เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมแถลงข่าวการสกัดกั้นตรวจยึดยาเสพติด (ยาบ้า) 1,000,000 เม็ด โดยมี พลเรือตรี ณรงค์ เอมดี ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นประธาน ณ สถานีเรือหนองคาย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย สถานีเรือหนองคาย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) เข้ามายังพื้นที่ฝั่งไทย บริเวณพื้นที่ บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จำนวน 6 กระสอบ 100 มัด ยาบ้า 1,000,000 เม็ด จากการตรวจยึดยาเสพติดครั้งนี้ รวมมูลค่ากว่า 50,000,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป