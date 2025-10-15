xs
ราคาทองคำครั้งที่ 17 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 65,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.10 น. ครั้งที่ 17 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,500.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,308.16 บาท