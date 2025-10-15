แนะข้อควรปฏิบัติใช้ก๊าซหุงต้มถูกวิธี ลดความเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ในครัวเรือน ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟ หากอุปกรณ์ถังก๊าซอยู่ในสภาพชำรุดและผู้ใช้งานขาดความระมัดระวัง จะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้ได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดังนี้ เลือกใช้ถังก๊าซที่มีเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงวาล์วปรับแรงดันปิดได้สนิท ท่อนำก๊าซไม่บวม ไม่มีรอยปริ และไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลขุ่น จัดวาง
ถังก๊าซในบริเวณที่ปลอดภัย ควรวางถังก๊าซในลักษณะแนวตั้งบนพื้นราบที่แข็งแรง มีอากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากเตาแก๊สประมาณ 1.5 - 2 เมตร เพื่อป้องกันประกายไฟจากเตาแก๊สพุ่งไปโดนถังก๊าซและสายนำก๊าซ ก่อให้เกิดอันตรายได้ ใช้งานถังก๊าซอย่างถูกวิธี โดยให้หมุนวาล์วที่หัวถังก๊าซไม่เกิน 2 รอบ แล้วจึงเปิดเตาแก๊ส หากไฟไม่ติด ให้ทิ้งไว้สักครู่เพื่อไล่อากาศออก ห้ามเปิดซ้ำ ๆ ติดกันหลายครั้ง เพราะอาจมีก๊าซสะสมจำนวนมาก หากมีประกายไฟในบริเวณดังกล่าว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ปิดวาล์วถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน โดยให้ปิดวาล์วที่ถังก๊าซก่อน แล้วจึงค่อยปิดหัวเตาแก๊ส เพื่อป้องกันก๊าซที่ค้างอยู่ในท่อ หากสงสัยว่าก๊าซรั่ว รีบปิดวาล์วถังก๊าซและเตาแก๊สทันที เปิดประตูและหน้าต่างทุกบาน เพื่อระบายก๊าซออกสู่ภายนอก ห้ามจุดไฟ สูบบุหรี่ หรือเปิด - ปิดสวิตช์ไฟทุกชนิด เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟ และเกิดการระเบิดได้ กรณีเพลิงไหม้ถังก๊าซ ให้รีบปิดวาล์วถังก๊าซ หากไม่สามารถปิดได้ ให้ใช้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฉีดพ่นตรงจุดที่ไฟลุกไหม้จนกว่าไฟจะดับสนิท ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง