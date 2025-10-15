"เทพไท"เชื่อการโยกย้ายผู้ว่าฯ รองรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โยกย้ายผู้ว่าฯ รับการเลือกตั้ง
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีการแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมือง โยกย้ายข้าราชการกันเป็นจำนวนมาก แต่ที่น่าสนใจและน่าจับตามอง คือการโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นการโยกย้ายล็อตใหญ่ จำนวน 45 ตำแหน่ง ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า เป็นการล้างบาง เป็นการเอาคืนทางการเมือง โปรโมทข้าราชการสายสีน้ำเงินขึ้นมา
ซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุผลที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาชี้แจงว่า เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเห็นชอบในการโยกย้าย ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทำตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำเสนอ เพื่อบรรจุบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ลงมาก็จริงอยู่ แต่การโยกย้ายแต่งตั้งใดๆในตำแหน่งสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญ
ดังนั้นการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 45 ตำแหน่ง มาจากเหตุผล 2 ข้อใหญ่ๆ คือ
1.เป็นการคืนความเป็นธรรม หรือความชอบธรรมให้กับข้าราชการส่วนหนึ่ง ซึ่งถูกโยกย้ายในสมัยที่นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โยกย้ายระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีในบางตำแหน่ง บางกรม ซึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณ 10 คน ครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง ก็โยกย้ายสลับสับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม นำคนที่ถูกโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งอื่น กลับมาในตำแหน่งเดิม หรือในตำแหน่งที่ดีขึ้น เพื่อให้สมศักดิ์ศรีกับตำแหน่งเดิม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่
2.แต่งตั้งเพื่อความเหมาะสม หรือข้ออ้างว่าแต่งตั้งด้วยความรู้ความสามารถ ที่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่า เป็นการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดระเบียบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งหลังจากการยุบสภาแล้ว มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดบางคนไปอยู่ในจังหวัดหลักๆ หรือจังหวัดสำคัญๆ หรือจังหวัด เกรด A รวมไปถึงอธิบดีและระดับกรมที่สำคัญ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่ใช่ฝ่ายของตัวเอง หรือถูกโยกย้ายมาในสมัยรัฐบาลชุดก่อน ก็โยกย้ายไปในตำแหน่งที่ต่ำลง หรือในตำแหน่งที่ไม่ดี
แม้ว่าการโยกย้ายแต่งตั้งครั้งนี้ จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรก็ตาม แต่เป็นเหตุผลทางการเมือง ที่ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยต้องเข้าใจ เพราะว่าบางคนได้มาโดยเหตุผลทางการเมือง เมื่อการเมืองเปลี่ยน ก็ต้องทำใจว่า อาจจะเปลี่ยนไปตามอำนาจทางการเมือง ส่วนจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่ เงื่อนไขและเส้นสาย หรือบุคคลที่มาค้ำการันตีว่า แต่ละคนควรจะได้อยู่ในตำแหน่งอะไรบ้าง ซึ่งเห็นได้จากบางตำแหน่งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และมีบทบาทสำคัญ ก็สามารถล็อบบี้วิ่งเต้น สนับสนุนให้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ดีขึ้น ก็มีอยู่หลายตำแหน่ง
เพราะฉะนั้นการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการรองรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้