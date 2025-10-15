"ทรัมป์" มอบเหรียญเกียรติยศสูงสุดให้ "ชาร์ลี เคิร์ก" ประกาศ 14 ต.ค.เป็นวันรำลึกแห่งชาติ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ จัดพิธีมอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดี (Presidential Medal of Freedom) ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์พลเรือนขั้นสูงสุดของสหรัฐฯ ให้แก่ ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษนิยมชื่อดังผู้ล่วงลับ ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ร้อนระอุ หลังรัฐบาลทรัมป์เดินหน้าใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกวาดล้างกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้าย
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่สวนกุหลาบในทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่า "วันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงนักรบผู้กล้าหาญที่สู้เพื่อเสรีภาพ เขาเป็นผู้นำที่เป็นที่รัก และเป็นคนที่สามารถปลุกพลังคนรุ่นใหม่ได้อย่างที่ผมไม่เคยเห็นใครทำได้มาก่อนเลย"
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยบุคคลสำคัญของพรรครีพับลิกัน และพันธมิตรของทรัมป์ อาทิ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ สว. เท็ด ครูซ ไมค์ ลี, ริก สก็อตต์ และ ไมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ชาร์ลี เคิร์ก ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Turning Point USA ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการระดมเสียงคนรุ่นใหม่ให้สนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งปี 2567 ถูกยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจเมื่อวันที่ 10 กันยายน ขณะกล่าวปราศรัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์แวลลีย์ เหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศ และจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงเรื่องความรุนแรงทางการเมืองอีกครั้ง
ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้นำโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาใช้เป็นประเด็นในการปลุกเร้าฐานเสียงของตนเองอย่างเต็มที่ โดยประกาศจะกวาดล้างสิ่งที่เขาเรียกว่าพวกซ้ายสุดโต่ง และกล่าวหาว่าเป็นต้นตอของความรุนแรง
รัฐบาลทรัมป์ ได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่ง ทั้ง FBI กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และกรมสรรพากร (IRS) เปิดฉากปฏิบัติการสืบสวนและขัดขวางการดำเนินงานขององค์กรฝ่ายซ้ายที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนทางการเงินและเป็นผู้จัดฉากความรุนแรงทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ กลับแสดงท่าทีลดทอนความสำคัญของความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มฝ่ายขวา ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นได้จากทั้งสองฝ่าย และในอดีต การโจมตีส่วนใหญ่มักมีแรงจูงใจมาจากอุดมการณ์ฝ่ายขวา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องสงสัยในคดียิงเคิร์กมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มใดเป็นพิเศษ
นับตั้งแต่การเสียชีวิตของชาร์ลี เคิร์ก ทรัมป์ได้ยกย่องเขาในฐานะผู้พลีชีพเพื่อเสรีภาพของอเมริกา และได้ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 32 ปีของชาร์ลี เคิร์ก เป็นวันรำลึกถึงชาร์ลี เคิร์ก แห่งชาติ อย่างเป็นทางการ
สำหรับชาร์ลี เคิร์ก เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่มีทั้งคนรักและคนชัง ผู้สนับสนุนมองว่าเขาคือผู้ปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก แต่ฝ่ายวิจารณ์ชี้ว่า เขาเป็นผู้ที่ทำให้แนวคิดสุดโต่งกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมจากการโจมตีสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ และสิทธิพลเมืองอยู่บ่อยครั้ง