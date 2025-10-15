รัฐสภาญี่ปุ่นยังไม่เคาะวันเลือกนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมรัฐสภาของญี่ปุ่น ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในวันที่ 21 ตุลาคม
พรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ แอลดีพี ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้เสนอให้มีการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าว แต่พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย โดยอ้างถึงการหารือที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างพรรคต่าง ๆ โดยสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า คณะกรรมการจะยังคงหารือเกี่ยวกับกำหนดการต่อไป
พรรคแอลดีพีได้เลือก นางซานาเอะ ทากาอิจิ (Sanae Takaichi) เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เมื่อต้นเดือนื้ผ่านมา หลังจากที่นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งหัวหน้าพรรคแอลดีพีและนายกรัฐมนตรี ภายหลังพรรคแอลดีพีพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั้งในสภาสูงและสภาล่าง
ขณะเดียวกัน เส้นทางของนางทากาอิจิในการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นมีความไม่แน่นอนมากขึ้น หลังจากที่พรรคโคเมโตะ (Komeito) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ร่วมรัฐบาลกับพรรคแอลดีพี มาอย่างยาวนาน ได้ถอนตัวออกจากแนวร่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านอาจสามารถเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้
ในวันพุธ ผู้นำของสามพรรคฝ่ายค้านหลัก ได้แก่ พรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน และ พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น มีกำหนดประชุมกันเพื่อหารือว่าจะรวมตัวกันสนับสนุนผู้สมัครคนเดียวกันเพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่
พรรคพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้เสนอชื่อ นายยูอิจิโระ ทามากิ (Yuichiro Tamaki) หัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนให้ลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแข่งกับนางทากาอิจิ ในขณะเดียวกัน นางทากาอิจิเองก็อยู่ระหว่างการพบปะแบบตัวต่อตัวกับหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นด้วย
ปัจจุบันพรรคแอลดีพีสูญเสียที่นั่งข้างมากในทั้งสภาล่างและสภาสูงจากการเลือกตั้งตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ยังคงเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในทั้งสองสภา