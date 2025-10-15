กรมการค้าภายในยันเทศกาลกินเจปีนี้ปริมาณผักเพียงพอ-ราคาถูกกว่าปีก่อน

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาผักในตลาดอย่างใกล้ชิด โดยร่วมกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย และตลาดกลางสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และตลาดล้านเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายผักไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตและแนวโน้มราคาอย่างต่อเนื่อง
ผลการติดตามล่าสุดพบว่า ราคาผักส่วนใหญ่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน อาทิ กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 10 บาท จาก 16 บาทในปีก่อน ผักกาดขาว กก.ละ 10 บาท จาก 13 บาท ถั่วฝักยาว กก.ละ 16 บาท จาก 25 บาท ผักบุ้งจีน กก.ละ 14 บาท จาก 25 บาท หัวไชเท้า กก.ละ 20 บาท จาก 30 บาท คะน้า กก.ละ 20 บาท จาก 40 บาท และแครอต กก.ละ 12 บาท จาก 18 บาท ขณะที่บางรายการมีราคาทรงตัว เช่น มะระจีน กก.ละ 20 บาท และแตงกวา กก.ละ 18 บาท
อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวด้วยว่า แม้ฝนจะตกต่อเนื่องทั่วประเทศ แต่ลักษณะฝนปีนี้เป็นแบบกระจาย ไม่ตกหนักเฉพาะจุดเหมือนปีก่อน จึงไม่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อแหล่งเพาะปลูก มีเพียงบางพื้นที่ที่ผักเติบโตช้าจากการได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ แต่ไม่มีผลต่อปริมาณรวมของผักที่เข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะผักใบเขียวที่เป็นที่ต้องการสูงในช่วงกินเจยังมีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคแน่นอน
สำหรับกรณีผักคะน้าที่ราคาปรับสูงขึ้นบางช่วง ผู้บริหารตลาดศรีเมืองชี้แจงว่า แหล่งผลิตหลักใน จ.กาญจนบุรี ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ทำให้ผลผลิตบางส่วนเสียหาย แต่ยังมีสินค้าทดแทนจาก จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเสริมปริมาณได้เพียงพอ ทำให้ตลาดยังมีผักคะน้าจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตลาด
ส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวว่าราคาต้นหอมและผักชี ซึ่งเป็นผักที่ไม่ได้ใช้บริโภคในเทศกาลกินเจมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่สูงเท่าปีก่อน โดยปีนี้ราคาต้นหอมอยู่ที่ กก.ละ 60-80 บาท จาก 150-170 บาท ผักชีอยู่ที่ กก.ละ 100-120 บาท จาก 100-110 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคเหนือ ส่งผลให้ผลผลิตผักใบที่ปลูกมากในจังหวัดเหล่านี้ได้รับความเสียหาย ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลง
อย่างไรก็ตาม เพื่อะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมการค้าภายในได้ทำการเชื่อมโยงผลผลิตพืชผักชนิดต่างๆ จากแหล่งผลิตในโซนภาคกลางและตลาดกลางสินค้าเกษตรไปจำหน่ายในพื้นที่ประสบปัญหาผักไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค หรือมีแนวโน้มจะมีปัญหาราคาปรับสูงขึ้น
นายวิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเทศกาลกินเจของทุกปี ความต้องการบริโภคผักจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาผักบางชนิดขยับสูงขึ้นบ้างเป็นปกติ แต่ปีนี้สถานการณ์โดยรวมยังถือว่าดีมาก ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหาย และราคาหลายรายการยังถูกกว่าปีก่อน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสามารถซื้อผักได้ในราคาที่เหมาะสมตลอดเทศกาลกินเจ
โดยกรมฯ ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาผักอยู่ในระดับที่เป็นธรรม ทั้งต่อผู้บริโภคและเกษตรกร หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า หรือพบเห็นการจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด