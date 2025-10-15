เขมรแถลง พบแล้วชาวเกาหลีใต้ 80 คน อ้างมีความสุขดี ปฏิเสธกลับประเทศ

นายทัช สุขะ โฆษกกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา และกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ยืนยันว่าได้พบตัวพลเมืองชาวเกาหลีใต้ทั้ง 80 คน ที่เคยมีรายงานว่าสูญหายแล้ว โดยขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดถูกควบคุมตัว โดย ตม.กัมพูชา และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี พวกเขาทั้งหมดมีความสุขดี และปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศของตน
ทั้งนี้ ถือเป็นการกลับคำอย่างสิ้นเชิงจากที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลกัมพูชาพยายามบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด โดยระบุว่าไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวเกาหลีใต้ และปฏิเสธความรับผิดชอบในเรื่องนี้มาโดยตลอด