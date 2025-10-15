ส.อ.ท.หนุน "คนละครึ่งพลัส" กระจายรายได้สู่ชุมชนฐานราก

นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า โครงการ "คนละครึ่งพลัส" ที่เริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้าในวันนี้ (15 ต.ค.) จะเป็นแรงขับสำคัญในการเพิ่มกำลังซื้อและกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจช่วงปลายปี โดยเฉพาะร้านค้าชุมชนและผู้ค้ารายย่อยที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้น มองว่าโครงการนี้จะช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ต้นทุนสูงและภาษีทยอยปรับขึ้น
ทั้งนี้ การกลับมาของมาตรการนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคการค้าและบริการเห็นช่องทางสร้างรายได้มากขึ้น พร้อมเสนอให้ภาครัฐส่งเสริมให้ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand – MIT) ควบคู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากที่สุด ลดการรั่วไหลออกนอกระบบ
นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังสนับสนุนแนวนโยบายของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง และเร่งรัดหน่วยงานรัฐจัดสัมมนาในประเทศภายในเดือนมกราคม 2569 เพื่ออัดเงินหมุนหลายหมื่นล้านบาทเข้าสู่ระบบ มองว่าเป็น "เครื่องยนต์คู่" กับคนละครึ่งพลัส ที่จะช่วยปลุกตลาดท่องเที่ยว-ค้าขายในต่างจังหวัดให้กลับมาคึกคัก กระจายรายได้ทั่วถึงจากเมืองหลักสู่ชุมชนฐานรากทั่วประเทศ