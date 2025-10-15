สทท.หวัง "คนละครึ่งพลัส" ปลุกท่องเที่ยวปลายปี

นายชัย อรุณานนท์ชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า โครงการ "คนละครึ่งพลัส" ที่จะเริ่มใช้ได้ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 เป็นมาตรการที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปลายปี ซึ่งอาจมีส่วนหนุนภาคท่องเที่ยวบางส่วน โดยเฉพาะหากประชาชนนำเงินไปใช้จ่ายในร้านอาหาร เครื่องดื่ม บริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ หรือการเดินทางสาธารณะ เช่น แท็กซี่และรถรับจ้าง
ขณะที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงยังต้องติดตาม เพราะหากประชาชนเลือกใช้สิทธิเพื่อจ่ายในชีวิตประจำวันมากกว่าการท่องเที่ยว เม็ดเงินอาจไม่ไหลเข้าสู่ภาคท่องเที่ยวเท่าที่คาด ขณะที่วงเงินสนับสนุนของโครงการมีจำกัด อาจไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดได้ทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไฮซีซั่น (ต.ค.- ธ.ค.) ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวหลัก คาดว่าคนไทยจะเดินทางออกต่างจังหวัดมากขึ้น ทำให้โครงการนี้ช่วยกระจายรายได้สู่เมืองรองได้บางส่วน แต่ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ตึงเครียด ซึ่งอาจกระทบต่อบรรยากาศการเดินทางและความคึกคักของตลาดท่องเที่ยวปลายปี