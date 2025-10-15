xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +13.21 จุด มูลค่าซื้อขาย 19,685.01 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 13.21 จุด หรือ +1.04% ที่ระดับ 1,279.59 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 19,685.01 ล้านบาท