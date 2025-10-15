อินโดฯ ยกระดับเตือนภัยสูงสุด หลังภูเขาไฟ "เลโวโตบิ ลากิ-ลากิ" ปะทุ

สำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียระบุในแถลงการณ์ว่า ภูเขาไฟเลโวโตบิ ลากิ-ลากิ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก ปะทุขึ้นเมื่อเวลา 01.35 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับประเทศไทย เป็นเวลาราว 9 นาที
ก่อนหน้านี้ ภูเขาไฟเลโวโตบิยังได้ปะทุไปแล้วสองชั่วโมงก่อนหน้า โดยเถ้าภูเขาไฟจากการปะทุครั้งนั้นพุ่งขึ้นไปสูง 9 กิโลเมตร
นายมูฮัมหมัด วาฟิด หัวหน้าสำนักงานธรณีวิทยา กล่าวว่า ทางการได้ยกระดับเตือนภัยสู่ระดับสูงสุดในช่วงค่ำวันอังคาร หลังจากตรวจพบความเคลื่อนไหวของภูเขาไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ นายวาฟิต กล่าวว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟควรรับทราบถึงอันตรายของการเกิดลาวาโคลนภูเขาไฟหากมีฝนตกหนัก และว่า ประชาชนควรเคลียร์พื้นที่รอบๆ ภูเขาไฟในรัศมี 6-7 กิโลเมตร
ภูเขาไฟแห่งนี้ปะทุครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม และเคยปะทุในเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเข้า-ออกเกาะบาหลี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
นางอาเวลินา มังกอตตา ฮัลลัน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ ระบุว่า ชาวบ้านหลายสิบคนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟที่สุดได้ถูกอพยพออกไปหลังจากการปะทุ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ได้อพยพออกจากหมู่บ้านหลังจากเหตุปะทุครั้งใหญ่ของเลโวโตบิ ลากิ-ลากิ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 10 ราย และสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนหลายพันหลัง
ขณะที่สนามบินฟรานซิสคัส ซาเวอริอุส เซดา (Fransiskus Xaverius Seda airport) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมาเมเร จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า รัฐบาลได้สั่งปิดสนามบินแห่งนี้จนถึงวันพฤหัสบดี