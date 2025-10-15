xs
ครึ่งวันเช้าทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [+250] รูปพรรณขายออก 65,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 250 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,400 บาท ขายออกบาทละ 64,500 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,111.08 บาท ขายออกบาทละ 65,300 บาท